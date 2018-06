Was will die prominente Besucherin einer der Kinder-Internierungslager an der us-amerikanisch/mexikanischen Grenze sagen, wenn sie – trotz einiger Auswahl an exklusiver Bekleidung – eine 30$-Jacke aus der vorvorjährigen Kollektion eines Feldwaldwiesen-Labels trägt, mit der Aufschrift I really don’t care. Do u?

Wahrscheinlich: Es kümmert mich einen feuchten Scheiß. Dich etwa?

Einen feuchten Scheiß kümmert sich auch die ARD um die hauseigene Wortwahl. Nachdem Donald Trump seine Super-Idee, Kinder von ihren Eltern zu trennen und sie zu internieren, gegen seine noch viel bessere Super-Idee ausgetauscht hat, Kinder zusammen mit ihren Eltern zu inhaftieren, hatte er noch eine Spitzen-Idee. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Migranten sind in Zukunft Sache der Armee. Das US-Verteidigungsministerium ist vom Gesundheitsministerium angewiesen worden, insgesamt 20.000 Betten für die Kinder herbei zu schaffen.

Bei der ARD nennt man das: unterbringen und in der URL: Trumps Kehrtwende.

Ich nenne das: internieren. Oder auch: konzentrieren.

Falls Vertiefung zum us-amerikanischen Umgang mit Kindern von Flüchtlingen und Migranten interessiert:

President Donald Trump’s zero tolerance policy stands to create a zombie army of children forcibly injected with medications that make them dizzy, listless, obese and even incapacitated, according to legal filings that show immigrant children in U.S. custody subdued with powerful psychiatric drugs.

Children held at Shiloh Treatment Center, a government contractor south of Houston that houses immigrant minors, have described being held down and injected, according to the federal court filings. The lawsuit alleges that children were told they would not be released or see their parents unless they took medication and that they only were receiving vitamins.

Parents and the children themselves told attorneys the drugs rendered them unable to walk, afraid of people and wanting to sleep constantly, according to affidavits filed April 23 in U.S. District Court in California.

…

One child was prescribed 10 different shots and pills, including the antipsychotic drugs Latuda, Geodon and Olanzapine, the Parkinson’s medication Benztropine, the seizure medications Clonazepam and Divalproex, the nerve pain medication and antidepressant Duloxetine, and the cognition enhancer Guanfacine.