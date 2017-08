„Das hat kein Mensch verdient, so zu sterben.“

In der Nacht zum 9. August 2001 wird in Dahlewitz (Brandenburg) der Obdachlose Dieter Manzke von fünf jungen Männern in einem leer stehenden Gartenbungalow erschlagen. … Bei ihrer Festnahme geben die Täter an, sie hätten sich von dem stadtbekannten Obdachlosen „gestört gefühlt“ und „Ordnung schaffen“ wollen. … „Dieter Manzke musste sterben, weil er als Penner und Suffi den in der Nachbarschaft lebenden Angeklagten Dirk R. störte“, stellte der Vorsitzende Richter Klaus Przybylla in seiner Urteilsbegründung fest. Der Vorsitzende Richter betonte, das Tatgeschehen habe zwar keinen rechtsradikalen Hintergrund, es sei aber nach den reformierten Kriterien des Bundeskriminalamtes zur Erfassung politisch motivierter Kriminalität als „politisch motiviert“ zu werten. Denn die Tat habe sich gegen den gesellschaftlichen Status des Opfers gerichtet.

Das Opfer habe schon „röchelnd am Boden“ gelegen, als die vier älteren Täter, angeführt vom 21-jährigen …, dem jüngsten anboten, er könne Manzke ins Gesicht schlagen. Dreimal tat der 17-jährige … das, so der Staatsanwalt. Dieter Manzke war betrunken und völlig wehrlos. Einer der älteren, der 19-jährige …, habe gar versucht, dem schwer Verletzten einen Stock in den After einzuführen. … Die Obduktion ergab etliche Rippenbrüche, Frakturen des Schlüsselbeins, der Augenhöhlen; das Rippenfell gerissen, Magen und Darm verletzt. … Dieter Manzke starb einen erbärmlichen Tod. In ein Gebüsch geschleift, den Körper zerschunden von Tritten und Faustschlägen, misshandelt, Gesichtshaut und Bart versengt mit Zigarettenglut: So fand man den 61-Jährigen, erstickt am eigenen verschluckten Blut …

Peter Rink war zu der Zeit stellvertretender Bürgermeister von Dahlewitz. „Das hat uns Dahlewitzer schwer getroffen“, sagt der 77-Jährige. Er legt großen Wert darauf, dass Haupttäter … erst kurz zuvor in den Ort gezogen war und eigentlich aus Blankenfelde stammt. Manzke sei „ein ruhiger Kerl gewesen, der niemandem was getan hat“, erinnert sich Rink. Zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Fritz Lenk habe er dafür gesorgt, dass Manzke, nachdem er seine Wohnung verloren hatte, in dem Bungalow untergebracht wurde. „Wir wollten nicht, dass er auf der Straße lebt“, sagt Rink. Als Manzke tot war, habe er sich mit dem Amt Rangsdorf, zu dem Dahlewitz gehörte, bemüht, die Beisetzung geheim zu halten. „Wir wollten keinen Presseauflauf.“

Sie traten und schlugen Dieter Manzke, drückten Zigaretten in seinem Gesicht aus. Dirk B., der aus Mahlow stammt, rammte dem bereits am Boden liegenden Opfer einen Finger ins Auge. … Sein Todeskampf hat fast eine Stunde gedauert. …

Für den … in Dahlewitz (Teltow-Fläming) erschlagenen Obdachlosen Dieter Manzke ist offenbar keine offizielle Trauerfeier geplant. Die zuständige Amtsverwaltung in Rangsdorf teilte mit, aus ihrer Behörde werde niemand an der Beisetzung teilnehmen. Der stellvertretende Bürgermeister von Dahlewitz, Peter Rink, wollte sich zu diesem Thema gar nicht äußern. Dies sei mit den Angehörigen so abgesprochen, sagte er. … Ob die Beisetzung tatsächlich auch nach Wunsch der Angehörigen Manzkes anonym bleiben soll, ist allerdings zweifelhaft. Der „Berliner Zeitung“ hatte die älteste Tochter Kerstin gesagt, sie verstehe nicht, warum ihr Vater nicht im Dahlewitzer Familiengrab begraben werden könne. „Dort liegt auch meine Mutter, die vor drei Jahren starb. “ Die jetzt geplante Urnenbestattung im zehn Kilometer entfernten Zossen bedeute, dass sie und ihre Schwestern das Grab des Vaters kaum werden besuchen können.

Trotz der zwischenzeitlichen Kontakte zwischen den drei Töchtern Manzkes und der Dahlewitzer Gemeindevertretung fühlen sich die Töchter weitgehend allein gelassen. So haben bspw. die Dahlewitzer Bürgermeister die Töchter tagelang hinsichtlich der Form und des Ortes des Begräbnisses im Ungewissen gelassen. Noch am Montag dieser Woche lautete beim Amt Rangsdorf entgegen den Wünschen der Töchter die offizielle Devise kostengünstige Beisetzung im entfernten Zossen. Mittlerweile scheint einer Beisetzung in Dahlewitz nichts mehr im Wege zu stehen. Davon wurden die Töchter Manzkes aber erst am Mittwoch, dem 5.9. durch den Dahlewitzer Bürgermeister Fritz Lenk informiert. Dessen Darstellung in der Märkischen Allgemeinen Zeitung vom 4. September, dass die Angehörigen bei der Bestattung keine Öffentlichkeit wünschen, wurde am folgenden Tag von den Töchtern dementiert.

Laut motz werden die Gewalttaten seit Anfang der neunziger Jahre zunehmend von rechten Tätergruppen verübt – in Ostdeutschland wie auch in den alten Bundesländern. Seit 1998 sind es kaum noch Einzeltäter sondern zunehmend kleine Trupps von vier bis fünf Tätern. Dabei wird der rechtsextremistische Hintergrund von offiziellen Stellen meist in den Fällen geleugnet, in denen den Tätern keine entsprechende Organisationsstruktur nachgewiesen werden kann.

31.01.2000: Der obdachlose Glasdesigner Bernd Schmidt (51 oder 52) wurde am 31. Januar 2000 in seiner Baracke in Weißwasser (Sachsen) von zwei 15-jährigen und einem 16-jährigen Jugendlichen über einen Zeitraum von drei Tagen zu Tode geprügelt. Zweitweise waren zwei Mädchen anwesend und Zeuginnen der Misshandlungen. Das Trio wollte 900 DM für ein Moped erpressen, doch Bernd Schmidt konnte diese nicht zahlen. Der Haupttäter hatte Bernd Schmidt immer wieder gezwungen, sich hinzuknien und ihn dann mit Springerstiefeln mit voller Wucht gegen den Kopf, ins Gesicht, in die Rippen und den Bauch getreten. Er starb am 31. Januar 2000 an Hirnblutungen und einer Lungenentzündung, die er sich durch das Einatmen von Blut zugezogen hatte. Beinahe wäre der gewaltsame Tod von Bernd Schmidt nicht einmal als Verbrechen bekannt geworden: Trotz der schweren Verletzungen an der Leiche gingen die ermittelnden Polizeibeamten und der Rettungsdienst davon aus, dass Schmidt alkoholbedingt gestürzt sei und sich dabei tödlich verletzt hätte. Die Strafanzeige eines Jugendlichen, der den Toten gefunden und zu Lebzeiten engeren Kontakt zu ihm hatte, wollten die Beamten nicht aufnehmen. Auch ein freiwilliges Geständnis der beiden Haupttäter, die von sich aus zur Polizei gegangen waren und sich offenbaren wollten, nahmen die Polizisten nicht auf. …

November 2001: Im November 2001 alarmieren in Bad Homburg Geschäftsleute die Polizei, da ihnen ein 49jähriger Wohnungsloser wegen „ungebührlichen Verhaltens“ aufgefallen sei. Der Polizeibeamte war laut Staatsanwaltschaft mehrfach auf den am Boden liegenden Mann gesprungen und hatte ihn mit Tritten ins Gesicht verletzt. Das Opfer konnte nur dank schneller Hilfe gerettet werden. Bereits ein Jahr zuvor hatte der Beamte einen in einem Hauseingang liegenden Obdachlosen mehrfach in den Rücken und ins Gesicht getreten. Der Beamte erhält 15 Monate Haft auf Bewährung. …

November 2002: Im November 2002 quälten in Nürnberg zwei junge Männer (25 und 27 Jahre) und eine junge Frau (17) einen 53jährigen Obdachlosen, ziehen dem hilflosen Mann eine Plastiktüte über den Kopf, stopfen ihm alkoholgetränkte Reinigungstücher ins Hemd und zünden ihn an. Das Opfer habe lichterloh gebrannt, heißt es in Medienberichten. Zuvor hatte die junge Frau das Opfer noch fotografiert.

07.12.2002: Zwei Stralsunder Polizeibeamte (26 und 46) fahren einen 35jährigen Obdachlosen an den Stadtrand und „setzen“ ihn dort „aus“. Er stirbt aufgrund von zwei Grad Minus und starken Wind an Unterkühlung und Alkoholvergiftung. Nach Aussagen eines Zeugen habe der ältere der beiden Polizisten nach Bekanntwerden des Todes gesagt: „Wäre er ein normaler Bürger, hätte es mir leid getan. Er war eh nur ein Knasti, eine Dreckfresse, die schon lange im Knast war.“

20.04.2003: Am 20. April 2003 wurde in Stauchitz bei Riesa (Sachsen) der 35jährige Günter T. ermordet. Im Jugendclub „Giftmische Stauchitz“ wurde der stark betrunkene Günter T. während einer Feier in der Nacht vom 20. April, Hitlers Geburtstag, über zwei Stunden schwer misshandelt. Der ehemalige Stahlarbeiter Günter T. aus dem Nachbardorf war als arbeitslos und alkoholkrank bekannt. Er starb zwei Tage nach den Misshandlungen an schweren Hirnverletzungen. Nach längeren Ermittlungen wurden vier Männer im Alter von 29 bis 36 Jahren aus Stauchitz und Umgebung wegen Totschlags angeklagt. Ihnen wurde vorgeworfen, den bewußtslossen, völlig wehrlosen Mann u.a. nackt ausgezogen, mit Wasser übergossen und den Mund zugehalten zu haben. Bei einem 31jährigen Angeklagten fand die Polizei rechtsextremes Propagandamaterial. Die große Strafkammer in Dresden kritisierte nach der Hauptverhadlung nicht allein die Angeklagten, sondern das gesamte Dorf Stauchitz hätten dem Tod von Günter T. keinerlei Bedeutung zugemessen, es sei nach Meinung der Bewohner „ja nur ein Trinker gewesen“. Die Zeugen hätten laut Staatsanwalt Angst gehabt, in einer kleinen Gemeinschaft als diejenigen dazustehen, die andere angeschwärzt hätten. Die Angeklagten wurden lediglich wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung zu Bewährungsstrafen zwischen sechs Monaten und zwei Jahren verurteilt. Sie waren laut Gericht „voll in das bürgerliche Leben integriert“. …

30.01.2004: Fünf Rechte lernen den 46-jährigen Obdachlosen Martin Görges bei einer Tanzveranstaltung in Burg (Sachsen-Anhalt) kennen. Zuerst will einer von ihnen verhindern, dass seine Mutter mit dem „Asozialen“ tanzt. Dann erfahren sie, dass er wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Haft gesessen hatte. Die Nazis prügeln vor der Diskothek auf ihn ein und lassen ihn schwer verletzt zurück. Einige Zeit später kommen die Täter wieder und töten ihr Opfer durch einen „Bordsteinkick“ – sie zertrümmern seinen Hinterkopf mit Fußtritten auf einer Bordsteinkante. Vor Gericht geben sie die Hauptfigur von „American History X“ (einen US-amerikanischen Neonazi) als Idol an. …

Januar 2005: Im Januar 2005 traten in Stuttgart zwei 16jährige einen Obdachlosen zu Tode. Der Wohnungslose ist gehbehindert und völlig hilflos. Die Jungen trafen ihr Opfer in der Straßenbahn. An der Endhaltestelle stießen sie ihn mit einem Tritt zu Boden und und traten dann abwechselnd mehrmals heftig gegen seinen Kopf. „So wie man Fußball spielen würde“, sagt später der Richter. …

06.05.2006: Der polnischstämmige Obdachlose Andreas Pietrzak (41) wurde in der Nacht vom 5. zum 6. Mai 2006 Opfer eines 19-jährigen Neonazis in Plattling (Bayern). Zunächst trank der Täter mit seinem Opfer, schlug aber dann mit einem Holzpflock auf ihn ein und tritt ihm mit seinen Springerstiefeln gegen den Kopf, bis dieser bewusstlos wurde. Daraufhin raubte er sein Opfer aus und zündete Pietrzak mit Spiritus an. Ein Bekannter habe vor der Tat gesagt, „dass man dem Polen eine Abreibung verpassen müsse“, gibt der Angeklagte vor Gericht zu. Das Opfer hatte die deutsche und polnische Staatsbürgerschaft. Schon früher hatte der Mörder den obdachlos lebenden Andreas Pietrzak gemeinsam mit einem Bekannten misshandelt. Obwohl im Urteil die „ausländerfeindliche Gesinnung“ des Täters ausdrücklich festgestellt wird, sieht der Richter darin nicht das führende Motiv für die Tat. …

04.10.2008: Am 4. Oktober 2008 wurde auf einem Gartengelände in der Riederwaldsiedlung in Frankfurt/Main der Obdachlose Heinz-Peter R. (51) von einem 22-jährigen alkoholisierten Arbeitslosen ermordet. Der Täter zertrümmerte ihm sämtliche Knochen des Gesichtsschädels. Der Mann starb vermutlich qualvoll durch das Einatmen von Blut. Der Täter wurde zu sechs Jahren Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden. Das Gericht hielt die Aussage des türkischstämmigen Angeklagten, wonach der ältere Mann ihm ausländerfeindliche Beleidigungen nachgerufen habe, für frei erfunden.

03.03.2009: Am frühen Morgen des 3. März wurde ein 72jähriger Obdachloser in Eutin (Schleswig-Holstein) von zwei jungen Männern fast zu Tode getreten. Der 20-jährige Haupttäter Thomas H. ist aufgrund diverser Gewaltdelikte und seines rechtsextremen Hintergrundes einschlägig bekannt. Das Opfer ist seit dem Übergriff körperlich und geistig behindert.

22.05.2010: Am Samstag, den 22. Mai 2010 wurde der 51jährige obdachlose Frührentner Klaus B. in Kamp-Lintfort bei Duisburg (NRW) ermordet. … Die Haupttäter waren zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie waren mit zwei weiteren Freunden unterwegs, die aber davongelaufen sein wollen als die zwei Haupttäter anfingen auf den stark sehbehinderten Obdachlosen einzuschlagen. Das Quartett traf gegen 1 Uhr Nachts auf einem Parkplatz am „Spaßbad Pappelsee“ auf Klaus B., der dort seit vier Monaten in einem geliehenem alten Opel Corsa lebte, nachdem seine Wohnung in Duisburg ausgebrannt war. Zuerst wurde das Auto des Obdachlosen demoliert, dann wurde auf den wehrlosen Klaus B. eingeschlagen, der an seinem eigenem Blut erstickte. Der Obdachlose konnte wegen seiner Sehbehinderung nicht davonfahren und ist den Attacken ausgeliefert. … Später brüsteten sich die Täter noch mit der Tat. Die Jugendlichen geben an, „aus Langeweile“ gehandelt zu haben. …

Juni 2011: Ein 68jähriger Rentner hat im Juni 2011 im Essener Westpark einen schlafenden Obdachlosen (58) mit 1 Liter Benzin übergossen und angezündet. Das Opfer starb zehn Stunden später. Nach der Tat hatten Anwohner und Passanten den am ganzen Leib brennenden Mann entdeckt und das Feuer gelöscht. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber noch in eine Spezialklinik gebracht, wo die Ärzte vergeblich um sein Leben kämpften. Das Tatmotiv soll Rache wegen eines angeblichen Raubs gewesen sein. Mit dem Opfer hat er noch am Vorabend Fußball geschaut.

16.06.2012: Am 16. Juni 2012 folterten und ermordeten drei junge Männer den Flaschensammler Klaus-Peter Kühn (59) in seiner Einraum-Wohnung einem Plattenbau in Suhl-Nord (Thüringen). Die Täter hielten ihr Opfer für einen „Penner“. Vor Gericht zeigt keiner der Täter so etwas wie Reue. Ein Täter antwortete vor Gericht auf die Frage nach Mitleid mit seinem Opfer: „Eigentlich nicht.“ Sie gestanden am Tatort sich über die Notlage des Mannes amüsiert und nicht daran gedacht zu haben, dem Sterbenden einen Arzt zu rufen.

19.09.2013: Am 19. September 2013 wollte ein 51-jähriger obdachloser Mann in Berlin-Friedrichshain auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße der Pariser Kommune übernachten. Er wurde gegen 23.45 Uhr von drei unbekannten Männern geschlagen, getreten und beraubt.

Am 22. August 2015 attackierten drei Jugendliche (damals 15, 15 und 19 Jahre alt) auf dem Sportplatz der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Alsdorf bei Aachen den 19-jährigen Pascal C. … . Auslöser war eine ausstehende Schuld von unter 100 Euro. Sie schlugen ihn mit Hämmern, zwangen ihn, sich auszuziehen, zündeten seine Kleidung an und zogen ihn ins Feuer hinein. Gegen 6 Uhr morgens fanden Passanten den unbekleideten jungen Mann und riefen sofort Polizei und Krankenwagen. Das Opfer erlitt schwerste Brandverletzungen und massive Prellungen an Hand, Unterarm und Hinterkopf sowie einen Nasenbeinbruch.

In der Nacht vom 12. auf den 13. November 2016 wurde in Köln am Hauptbahnhof ein 29-Jähriger Obdachloser angezündet und verstarb an den Verletzungen durch den Brand. Zuvor war er bereits verprügelt worden. Die Ermittler vermuten, dass Unbekannte den Mann angezündet haben, um die Spuren einer Gewalttat zu verwischen.