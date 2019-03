„… ich als unschuldige Frau …“

Schon als ganz kleine dame.von.welt fand ich Karneval beängstigend und eine Zumutung. Trotzdem wurde ich über x Jahre zum Kölner Straßenkarneval gezwungen. Und da stand ich dann, ohne Sicht auf die Wagen eingekeilt zwischen lauter besoffenen Erwachsenen und wurde zur Strafe noch mit harten Bonbons beworfen. In einem Jahr trug ich sogar ein amtliches Veilchen davon, als mich so ein Zuckerklumpen direkt in die Augenhöhle traf, genau meine Idee von Amüsement.

Mir sind Menschenmengen aller Art suspekt und zwar egal, ob es sich um überfüllten ÖPNV, Reichsparteitag, Fußball, Konzert oder Karneval handelt. Je besoffener die Menschenmenge, desto suspekter ist sie mir.

Daß ich viele Jahre später nach Berlin zog, hatte auch mit der hiesigen Verschonung vom Karneval zu tun. Als ich noch viele Jahre später in Aachen studierte, versöhnte mich ein Kostüm (in einem Jahr, in dem ich nicht fliehen konnte) ein bißchen mit dem Ausnahmezustand – das einer hochschwangeren Frau, die sich kaum in den Bus quetschen konnte, weil sie sich als Heulboje verkleidet hatte und das ging so: ein neongelbes Ganzkörperkostüm mit großzügiger achsensymmetrischer Auspolsterung (Durchmesser leicht anderthalb Meter), an der dicksten Stelle noch ein Wulst in neonrosa und auf dem Kopf, über dem gelb-rosa geschminkten Gesicht, ein in die Kapuze eingearbeiteter Lärm aus der Spraydose. Mich beeindruckte ihre unbedingte Hingabe an den Karneval und sie war wirklich ansteckend lustig.

Sympathisch ist mir auch die Idee des Nubbel und seiner Verbrennung – in der Nacht von Dienstag auf Aschermittwoch wird eine Puppe verbrannt, die an allem schuld ist. Egal, ob leerer Geldbeutel, zweifelhafte Sexualkontakte, Filmriss und was sonst noch so alles passieren kann, wenn biedere Leute vorübergehend ihre Biederkeit ablegen: der Nubbel ist es in Schuld.

Langer Rede, gar kein Sinn: ich bin in Sachen Karneval befangen und voreingenommen. Mich überrascht deswegen auch nicht, daß sich Karnevals-/Faschings-/Fasnachts-Sitzungen in aller Regel aus örtlichen Honoratioren mit Agenda zusammensetzen, die nur auf Kommando lachen, saufen und schunkeln und im sonstigen Leben ausdrücklich spaßbefreit sind. Noch weniger überraschend finde ich, daß schenkelklopfende TaDä-Erheiterung immer auf Kosten anderer geht, so auch die Verteidigungsrede von Annegret Kramp-Karrenbauer vor dem Stockacher Narrengericht. Irritiert hat mich daran dreierlei:

daß trotz öffentlich-rechtlicher Aufzeichnung kaum ein Journalist m/w Kenntnis nahm, Johannes Kram vom Nollendorfblog, später auch im BILDblog, war nach queer die Ausnahme

daß ihre Ausführungen über Toiletten als Diskriminierung von trans Menschen und Intersexuellen verstanden wird und nicht auch von Cis-Männern und -Frauen

und daß geglaubt wird, es handele sich um Ausrutscher, die sie nicht ernst meine und sie zur Entschuldigung aufgefordert wird

Ich habe gestern die eineinhalb Stunden der SWR-Aufzeichnung gesehen – so, wie ich mir eine Doku über eine der 52 vietnamesischen Minoritäten oder eine über die Wallfahrt nach El Rocío ansehen würde – interessiert, distanziert, unter phänomenologischen Aspekten und mit Respekt für eine Jahrhunderte alte Tradition.

Und ich sage Ihnen: es gibt in Deutschland Parallelgesellschaften, die Annegret Kamp-Karrenbauer für ein „männermordendes Phantom„, für das tonangebende Mitglied einer „verschworenen feministischen Weibertruppe in Berlin“ halten, von Angela Merkel hingegen wird nur angenommen, sie sei weiblich. AKK habe die CDU gewaltsam kastriert, sie habe ihren CDU-Thron durch Verführung Minderjähriger geraubt und sie unterjoche und zersetze die Republik (ab 0:24).

Nicht besser wird es (ab 0:36) in der Verteidigungsrede ihres ‚Fürsprech‘, u.a. mit einem Hieb auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, zu deren Altersfestsetzung Kramp-Karrenbauer radiologische Untersuchungen anberaumte und „254 Betrüger überführte„, mit einem gegen Homosexuelle und die Ehe für alle, „die Sache mit der Homo-Ehe„, über die man ja unterschiedlicher Meinung sein könne, „Ehe gleich Ehe von Mann und Frau Punkt„, so Kramp-Karrenbauers „klare, katholische, unterschiedliche Meinung„. Steil fand ich auch:

Wo andere sich biegen und wenden wie ein Marshmallow beim Grillen, hat sie etwas, was in der Politik immer seltener wird, nämlich Mut zur Richtlinie und Kompetenz, kurz Rückgrat.

Lacherfolge erzielte der ‚Fürsprech‘ mit „Kampf-Kassenschlager„, „Krampf-Kistenhocker„, „Kampf-Camenbert“ usw. und der Bekundung, Kramp-Karrenbauer sei im Vorteil einer „Minimerkel“ und mit Mitte 50 noch so jung und unverbraucht, daß sie Minirock tragen könnte, wenn sie wollte, was er sich bei Angela Merkel gar nicht vorstellen möchte.

Das nur als einige wenige Beispiele des Niveau-Limbo und als Kontext zu Kramp-Karrenbauers folgender Logorrhö (ab 0:48). Bei der war keine Bewegung und kein eines Wort witzig, spontan, unkontrolliert oder gar unbeabsichtigtes Versehen. Weder ihr Gerieren als reaktionäre Emanze noch das als Märtyrerin der Fleischvielfresser und Umweltzerstörer, als Schutzheilige der Verächter von Frauen, Homosexuellen, Diversität. Die ist keine „unschuldige Frau„, sie meint nichts ironisch. Sie meint das bitterernst und sie meint es politisch. Die wurde nicht trotz, sondern wegen ihrer Ressentiments zur CDU-Vorsitzenden und designierten Kanzlerin.

Stoppt Annegret Kamp-Karrenbauer!

Warum sonst noch so alles, können Sie bei Leo Fischer, nd nachlesen (am 23.02.2018 erschienen, also lange vor Kramp-Karrenbauers Idee von Lustig)

Homosexuelle gehören letztlich nicht zu uns, zersetzen die Volksgemeinschaft, sind im Grunde eine Gesundheitsgefahr: Sätze, die man AfDlern niemals verzeihen würde, wurden von der CDU, wurden von Merkel billigend abgenickt. Vollstes Verständnis haben bei AKK auch sogenannte Lebensschützer, die Frauen mit Abtreibungswunsch terrorisieren – dein Bauch gehört ihr: »In einer Gesellschaft läuft einiges schief, wenn sich die Öffentlichkeit nicht mit 1278 Abtreibungen allein im Saarland beschäftigt, sondern über eine Kampagne zum Thema aufregt«, ließ sie sich zitieren. Sie griff Kopftücher an, wollte aber Kreuze in Gerichtssälen hängen lassen. Sie kürzte Mittel für Behinderte, Arbeitslose und Familien. Sie drangsalierte Sexarbeiterinnen mit Sperrzeiten und Verboten. Immer weiß sie, den Zugriff der Gesellschaft aufs Innerste des Individuums zu verteidigen; ihre Identifikation mit der Macht ist total. Nachdem bei dem Attentat auf die Redaktion des französischen Satireblatts »Charlie Hebdo« zwölf Menschen ermordet worden waren, fiel AKK nichts Besseres ein, als den sogenannten »Blasphemie-Paragrafen« (§ 166 StGB) zu verteidigen, da »religiöse Gefühle« besonders schutzbedürftig seien. Wieder hatte sie klar erkannt, wo die Macht steht und wo die störenden Individualisten, und sich instinktiv auf die Seite der Macht geschlagen: Dass sie dabei islamistischen Mördern letztlich recht gab, war ihr wurscht. AKK ist auf Seiten der Gewalt, egal, von wem sie ausgeht. Niemals hat sie etwas gewagt oder anders gemacht; umso stärker muss ihr die Tatsache, dass Leute sich gegen die Gesellschaft, gegen religiöse Despotie oder sexuelle Normierung wehren, als persönliche Provokation erscheinen. Ihr Bekenntnis zu Frauenquote, Mindestlohn und Väterzeit, die ihr manche als »links« auslegen, dürfte eher der Anerkenntnis des Faktischen als einer tiefen inneren Überzeugung geschuldet sein. Nein, da ist nichts, einfach gar nichts; kein Geist ist da.

…

Annegret Kramp-Karrenbauer wird voraussichtlich schon in wenigen Jahren Parteivorsitzende einer CDU, die ohne große Schmerzen mit der AfD koalieren kann. Es steht zu vermuten, dass Merkel sie auch aus diesem Grund gefördert hat: Weit nach rechts offen, ohne den Dominanzanspruch der bürgerlichen Mittelschicht gänzlich völkischen Forderungen preiszugeben, nimmt AKK die Nazis mit, ohne ihnen Recht zu geben. So schließt Merkel die rechte Flanke, ohne die Mitte zu hintergehen, und sichert auch noch ihr politisches Erbe. Und verschreibt dem Land mindestens zwanzig weitere Jahre geistig-kulturellen Stillstand.

Bild: Screenshot auf der Website des Stockacher Narrengerichts

Werbeanzeigen