Genozid =/= „Kämpfe eskalieren“

Neue Zürcher Zeitung: Die Kämpfe zwischen der Minderheit der Rohingya und der burmesischen Armee eskalieren

Frankfurter Rundschau: Militante Rohingya lösen schwere Kämpfe aus

Das folgende hinkt – wie jeder Vergleich mehr oder minder hinkt – aber wie empfänden Sie eine solche Schlagzeile: „Aufstand im Warschauer Ghetto löst Vernichtung von Juden aus?“

Die Rohingya werden von der UN schon seit Jahren als die am meisten verfolgte Minderheit der Welt benannt.

Im Nordwesten des Vielvölkerstaates Myanmar leben sie seit Jahrhunderten, ihre Geschichte ist ideologisch umstritten. Sie selbst sehen sich als autochthone Volksgruppe im früheren Königreich Arakan, heute Rakhine, die vor rund 1000 Jahren zum Islam konvertierte. Nach einer anderen Version sind sie Nachfahren muslimischer Händler der monsungestützten asiatisch-arabisch-ostafrikanischen Küstenschiffahrt ab dem 8. Jahrhundert. Die Rede ist auch von königlichen Deportationen aus dem heutigen Bangladesh im 17./18. Jahrhundert. Viele wurden von den britischen Kolonisatoren im 19. Jahrhundert als Verwaltungsangestellte und Landarbeiter in Nordwest-Burma angesiedelt. Vermutlich ist an jeder der Versionen etwas dran – Fakt ist jedenfalls, daß seit Jahrhunderten dunkelhäutige Muslime in Burma leben. Rohingya heißt zunächst nur ‚Bewohner von Rakhine‘, ist also kein Synonym für ‚Muslim aus Myanmar‘, obwohl Aktivisten das seit den 90er Jahren zu etablieren versuchen. Die Regierung in Myanmar entrechtet die Rohingya systematisch, unter dem Vorwand illegaler Einwanderung aus Bangladesh.

Schon im Zuge der Unabhängigkeit von den Briten 1948 wurden Ressentiments gegen alle nicht-buddhistischen Minderheiten geschürt, z.B. gegen die meist christlichen Karen (ein von Missionaren verbreiteter Sammelbegriff für x unterschiedliche Minoritäten). Sie leben längs der burmesisch-thailändischen Grenze, werden seitdem verfolgt und sie wehren sich dagegen. Erst vor 5 Jahren wurde ein offizieller Waffenstillstand zwischen der burmesischen Armee und der Karen National Liberation Army ausgehandelt. In Burma leben 135 verschiedene Minoritäten, die Majorität ist buddhistisch, es gibt jeweils weniger als 5% Christen, Hindus und Muslime.

Der Widerstand der Rohingya gegen die Unterdrückung durch die buddhistische Majorität war und ist ungleich viel kleiner als der der Karen. Seit der Unabhängigkeit fanden 19 große Militäroperationen gegen sie statt, in deren Rahmen zahllose Rohingya getötet wurden, ihr Besitz, ihre Dörfer und Moscheen niedergebrannt, ihr Land geraubt, Frauen massenhaft vergewaltigt, ihre Infrastrukturen systematisch zerstört und viele zur Flucht über die Grenze nach Bangladesh gezwungen wurden.

1982 erließ die Militärdiktatur ein Gesetz, das den meisten Rohingya die Staatsbürgerschaft entzog, sie gelten als illegale Immigranten aus Bangladesh. Seitdem sind sie Freiwild. Sie haben keine Bürgerrechte, dürfen nicht ohne weiteres reisen, unterliegen einer unter drakonischen Strafen durchgesetzten 2-Kind-Regel, sie erhalten kaum medizinische Versorgung und keine höhere Schulbildung. Für Rohingya gibt es so gut wie kein Wahlrecht mehr, dafür aber Sondersteuern, Zwangsarbeit, Heiratsbeschränkungen, Manipulationen bei der Registrierung von Geburten und Todesfällen, illegale Inhaftierungen, Folter, Vergewaltigungen, Morde – kurz: sie sind vollkommen rechtlos. Außerdem gibt es die national-faschistischen buddhistischen Mönche der 969-Bewegung, die die Minderwertigkeit und Verabscheuungswürdigkeit von Muslimen predigen und die seit dem Ende der Militärdiktatur immer einflußreicher werden.

Völkermord ist definiert als:

eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören:

a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;

b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe;

c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;

d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind;

e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.

Verharmlosung und Ignoranz des seit Jahren stattfindenden Genozids an den Rohingya bleibt jedenfalls zuverlässig straffrei.

In Burma leben noch rund 1 Million Rohingya, darunter mindestens 120.000 von ihrem Land Vertriebene seit 2012 in Lagern, die in der New York Times als 21st Century Concentration Camps beschrieben werden. Rund 1,5 Millionen flohen schon ins Exil, nach Bangladesch, Indien, Pakistan, Thailand, Malaysia, Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate, Australien, Europa, USA, sogar nach Nepal kurz nach dem Erdbeben. Überall bleiben sie aber wegen ihrer Staatenlosigkeit weiterhin rechtlos und sind auf Gnade angewiesen, falls sie nicht gleich schon auf der Flucht versklavt wurden.

Was in deutschsprachigen Medien als „Kämpfe auslösen“ und „Kämpfe eskalieren“ bezeichnet wird: Mitte August verübte die Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) koordinierte Attentate auf rund 30 Polizeiposten, mit 12 Toten. ARSA erklärte diese Attentate zu einer Reaktion auf die an der Rohingya-Minderheit verübten Gräuel durch Myanmars Armee. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres gab es ARSA-Attentate, 9 Polizisten und 5 Soldaten wurden ermordet. Die Gruppe wird angeführt von einem offenbar im pakistanischen Exil geborenen und in Mekka aufgewachsenen Rohingya, Ata Ullah. Es ist unklar, aus wie vielen Rebellen sie besteht, wie sie bewaffnet sind (verschiedene Videos zeigen hauptsächlich junge Männer mit Macheten), ob sie erwähnenswert großen Zuspruch in der muslimischen Zivilbevölkerung hat, ob sie mit Islamisten aus anderen Staaten in Verbindung steht und von ihnen unterstützt wird (letzteres ist vermutlich eine reine Zeitfrage und würde dann den Vorwand liefern, Myanmar entgültig muslimfrei zu machen).

Die Revanchen des burmesischen Militärs trafen, wie üblich, vor allem die Zivilbevölkerung, nach den Attentaten im Oktober wurden etwa 400 Rohingya getötet, mehr als 87.000 flohen nach Bangladesh. Wie viele aktuell getötet wurden, ist noch unklar.

Aung San Suu Kyi jedenfalls ließ in der vergangenen Woche schon mal verlauten, die internationale humanitäre Hilfe sei in Wirklichkeit Hilfe für Terroristen.

Derzeit sitzen Zehntausende im Niemandsland zwischen Myanmar und Bangladesh fest, weitere Zehntausende flohen über den Grenzfluß Naf nach Bangladesh, wo bereits eine knappe halbe Million aus Myanmar geflohener Rohingya lebt und wo zur Zeit – Monsun – größere Teile des Landes überschwemmt sind. In Asien starben mindestens 1.500 Menschen im diesjährigen Monsun, ungeachtet des weit größeren medialen Interesses an den Überschwemmungen in den USA. Wie schon gesagt: Verharmlosung und Ignoranz des seit Jahren stattfindenden Genozids an den Rohingya bleibt jedenfalls zuverlässig straffrei.

tl, dr:

Detaillierter Hintergrund:

