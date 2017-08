Wahlkampf mit Innenministermitteln

Keine Ahnung, wie Sie das halten. Wenn ich nach detaillierter Information zu Naziaufmärschen und zu Polizeigewalt bei Demonstrationen und Räumungen suche, stelle ich ein bißchen Salz bereit und konsultiere linksunten.indymedia. Bei mancher Wortwahl dreht es mir zwar die Augen himmelwärts, mitunter denke ich mir Auch Du, Genosse, könntest mal Deinen Testosteron-Überschuß in den Griff bekommen, in aller Regel werde ich aber gut bedient mit besagter Detail-Information, meist mit ergänzenden links zu Videos, Social Media, Zeitungsartikel. Höchstwahrscheinlich bin ich kriminell.

Thomas de Maizière hat linksunten.indymedia heute morgen verboten, die Pressekonferenz aus dem Bundesinnenministerium zum Nachhören (los geht’s bei ungefähr Minute 12:50).

Der Verfassungsschutz hat die Betreibergruppe in Freiburg ausgemacht. Deren Räumlichkeiten wurden durchsucht und gefunden wurden – according to the Innenminister – Waffen im Plural (Teleskopschlagstöcke, Zwillen usw.). Besonderer Erwähnung wert fand er linksunten.indymedia im Zusammenhang mit den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg, bei dem ja bekanntlich gar keine Polizeigewalt stattgefunden hat, sondern: Polizei und ihre Führung haben sich ausnahmslos als Helden des Rechtsstaats bewährt. Jeder Zweifel daran rückt in gefährliche Nähe des Vaterlandsverrates.

Interessant fand ich ein Detail in der Pressekonferenz. Offenbar hat es zu einer Anklage wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung nicht gereicht, in diese Richtung soll aber ermittelt werden, weil linksunten.indymedia nicht ohne weiteres abschaltbar ist. (als ich gegen 10h30 anfing, diesen Blog zu schreiben, war die Seite noch aufrufbar, inzwischen scheint sie nicht mehr erreichbar zu sein)

Mit anderen Worten: das Internet – according to the Innenminister – darf keine Rückzugsräume für Extremisten von Links wie von Rechts bieten. Weil man das Internet aber weder ausdrucken noch polizeylich abschalten kann, wird noch ein Droh-Schippchen oben drauf gelegt: entweder nehmen die Betreiber die Seite selbst vom Netz oder sie sind eine terroristische Vereinigung.

De Maizières Rechts-Links-Gleichsetzung adelt alle Nazi-Gewalttäter und ihre politische Repräsentanz AfD, die – auch Dank der heutigen innenministerlichen Wahlkampfhilfe – beste Chancen haben, demnächst in den Bundestag einzuziehen. Denn: in der Stille und Abgeschiedenheit der Wahlkabine wird das Original gewählt, nicht die Fälschung, Herr de Maizière.

Zur naheliegenden Gefahr eines ungebrochen existenten nationalsozialistischen Untergrundes erwähnt der Herr Innenminister das Verbot von Altermedia im Januar 2016. Das Augenmerk liegt aber woanders:

Die 19 Unionsminister für Inneres und Justiz wollen in der kommenden Woche die sogenannte Berliner Erklärung verabschieden – und sich als Garanten für Sicherheit und Ordnung im Wahlkampf präsentieren. Bei dem Treffen soll es unter anderem um ein entschiedeneres Vorgehen gegen Linksautonome gehen.

Nur zur Erinnerung: 462 rechtsextremistische Straftäter sind untergetaucht, knapp 600 Haftbefehle sind nicht vollstreckbar. Linksextremisten aber sind viel gefährlicher, gegen die muß man entschiedener vorgehen.

Wie gesagt: höchstwahrscheinlich bin ich kriminell.

Bild: Screenshot bei Bündnis90/die Grünen Twitter

