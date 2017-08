Gruppenbild mit Nazis

Ich grübele seit Tagen. Und habe zero Lust, zum 25. Geburtstag der Pogrome in Rostock-Lichtenhagen noch einen Blog zu schreiben. Es ist darüber längst alles gesagt.

Deswegen nur soviel: dem Pogrom folgte der „Asylkompromiss“, die faktische Abschaffung des Asylrechts, ermöglicht durch das Einknicken der SPD (wählen Sie die nicht!)

Der „Asylkompromiss“ lieferte die Blaupause für die Dublin-Verordnungen und für die sich immer weiter exterritorial ausdehnende Festung Europa, inklusive der Bezahlung von Autokraten, Milizen und Warlords für europäische Flüchtlingsabwehr mit allen Mitteln.

Die einzigen, die sich damals in Rostock der rechtsextremistischen Wiedervereinigung und Nazi-Gewalt erfolgreich entgegen stellten, war die Antifa, die zum Dank dafür von der Polizei verhaftet wurde. Die Verantwortlichen bei Polizei, Innenministerium, Stadt genossen derweil ihr Wochenende mit der Familie im Westen. Die Gewalttäter wurden später, wenn überhaupt, auffallend milde und schleppend bestraft. 408 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, ganze 3 verhinderte Mörder sahen ein Gefängnis von innen.

Die im Sonnenblumenhaus angegriffenen Vietnamesen bekamen keine Entschädigung wie ihre durch den Lärm belästigten deutschen Nachbarn, sondern die meisten wurden abgeschoben. Die vietnamesischen Vertragsarbeiter waren im Einigungsvertrag vergessen worden – erst Jahre später (1997?) wurde ihr Aufenthalt geregelt. Während das Sonderkündigungsrecht der Firmen selbstredend gleich 1989/90 mitbedacht wurde.

Aus dem Pogrom und dem folgenden „Asylkompromiss“ als politischer Reaktion auf Nazi-Mordlust gingen NSU und national befreite Zonen hervor. Du darfst, nimm zwei.

Was wohl in 25 Jahren ist, wenn selbst dem Naivsten und Dümmsten klar geworden sein wird, was aus der Zustimmung der bürgerlichen Mitte zur Schleifung der Grund- und Menschenrechte und aus Gruppenbildern mit Nazis (die sehen ja heute viel netter aus! Ordentlich gekleidet, Seitenscheitel sitzt und die zünden auch keine Autos an!) so alles hervor gegangen ist?

Zu spät ist es dann, denn es geht schon längst nicht mehr um Wehret den Anfängen, sondern um Wehret dem schlimmen Ende. Wehret der politischen Gläubigkeit. Wehret der Schleifung von Bürger-, Grund- und Menschenrechten. Wehret, daß sich Nazis zur See als Avantgarde unserer Politik fühlen dürfen. Wehret der schamlosen Ausbeutung armer Länder zugunsten des obszönen Reichtums weniger. Wehret dem Neoliberalismus, der alle Nichtnützlichen ausspuckt. Wehret Politikern, die die Aufrüstung von failed states zur Internierung von Geflüchteten unter Katastrophenbedingungen als „Bekämpfung von Fluchtursachen“ und die staatliche Bespitzelung als „innere Sicherheit“ verkaufen wollen (wählen Sie die nicht!)

Wehren Sie sich, bevor Sie sich nicht mehr wehren können. Weil Sie anderer Meinung, dunkelhäutig, religiös, weiblich, homosexuell, alt, arm, arbeitslos, krank sind und weil Sie sich zuvor nie gewehrt hatten. Weil es Sie lange nicht betraf.

Gruppenbild mit Nazis: Screenshot Süddeutsche.

Um Mißverständnissen vorzubeugen – ich bin keineswegs der Meinung, Angela Merkel sei allein und überhaupt alles schuld. Ich halte ihre damalige Naivität aber für auf heute übertragbar und zwar auf alle, die der Meinung sind, Nazis folgten nur ihrem Recht auf Meinungsfreiheit, man müsse mit ihnen reden und ihre schweren Kindheiten und sozialen Umstände berücksichtigen. Statt das menschenfeindliche Denken und Tun von Nazis zu bekämpfen. Und ich finde Merkels Gesichtsausdruck damals unbezahlbar. Symbolträchtig.

Advertisements